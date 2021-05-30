Женщина погибла в результате пожара в Кунье

11:40, 30 мая 2021, ПАИ

Жилой дом сгорел в Кунье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росии по Псковской области.

30 мая около 1:30 произошло возгорание жилого дома на Новом переулке в поселке Кунья. В результате пожара сгорел жилой дом, обнаружена погибшей 35-летняя женщина.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.