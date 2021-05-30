В Великолукский «Ласточкин сад» приехали первые гости из Краснодарского края

19:47, 30 мая 2021, ПАИ

На этой неделе молодая пара из Краснодарского края побывала в гостинице для особенных людей «Ласточкин сад», сообщает «Великолукская правда. Новости». Молодые люди остановились на ночь проездом в город Псков. Утром они оставили первый отзыв в гостевой книге хозяев – Анастасии и Максима Князьковых.

«Это была волнительная ночь для меня и особенно для Максима. Он переживает за каждый вбитый не по уровню гвоздь», - написала Анастасия в на странице ВК.

Напомним, в 2019 году семейная пара Князьковых разработала и представила проект домика для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках областного социального акселератора от Центра инноваций социальной сферы региона. Домик построен собственными силами семьи Князьковых в частном микрорайоне Лаврино Великих Лук.