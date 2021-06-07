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Общество

Владислав Абрамов: Льготная ипотека – помощь для молодых семей

Льготная ипотека – огромная помощь для молодых семей. Такое мнение высказал руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, комментируя предложение президента России Владимира Путина продлить льготную ипотеку на год.

«Я считаю, что решение президентом принято правильное, – отметил он. – Это положительно скажется на экономике всей страны».

По словам Владислава Абрамова, только за прошлый год в Псковской области было выдано порядка 6 000 льготных ипотечных кредитов.

«Хорошо бы эту цифру увеличить вдвое, – отметил он. – Потому что 6 000 – это порядка 1 % от общего числа проживающих, а если бы было 2%, то за 10 лет мы бы смогли всех желающих обеспечить жильём».

Одновременно президент объявил о расширении программы семейной ипотеки по ставке 6 %. Она теперь будет предоставляться семьям с одним ребёнком, если он родился не ранее 1 января 2018 года.

«Это огромная помощь для молодых семей, которые хотят жить в комфортных условиях, растить детей, спокойно работать и развиваться, не думая постоянно о том, что жилья своего у них нет и надо что-то где-то снимать».

Льготная ипотека необходима, потому как кроме всего прочего способствует развитию строительной отрасли, убеждён Владислав Абрамов.

«Строительная отрасль – это локомотив, на ней завязаны более 80 смежных отраслей. И если она будет развиваться, то и экономика будет расти и подниматься», – подчеркнул руководитель компании «Псковжилстрой».

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