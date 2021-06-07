Почему в воздухоплавании так мало женщин-пилотов, объяснила Екатерина Ларикова
Почему в воздухоплавании так мало женщин-пилотов, рассказала в эфире ПАИ-live одна из первых пилотесс воздушных аэростатов России, многократный чемпион и призёр многих отечественных и международных соревнований, судья 1-й категории по воздухоплаванию Екатерина Ларикова.
Она напомнила, что женщин в воздухоплавании намного меньше, чем мужчин. «Сейчас уже достаточно много пилотесс, но, если сравнивать с мужчинами, наверное, нас одна сотая», – отметила Екатерина Ларикова.
По её словам, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. «Во-первых, заниматься воздухоплаванием физически трудно, хотя можно рассчитывать на помощь мужчин из команды. Во-вторых, у женщин больше развит инстинкт самосохранения, а это всё-таки экстремальный вид спорта. К тому же он технический, в этом смысле мужчины более безбашенные».
Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXV Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
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