Все запланированные здания на территории соцгородка в Псковском районе возведены — Ольга Евстигнеева

16:46, 07 июня 2021, ПАИ

Все здания, запланированные на территории соцгородка в деревне Борисовичи Псковского района возведены, на объекте остались кровельные и внутренние работы. Об этом рассказала председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференеции в медиацентре ПАИ 7 июня.

Ольга Евстигнеева напомнила, что строительство началось в 2013 году. До 2021 года было построено пять домов.

«Объект очень сложный, с 2013 года много что изменилось, включая санитарные нормы, по социальному городку проводилась экспертиза, все приводилось в соответствие. Было построено три дома, затем возведено еще два. Сейчас на них идут кровельные работы и укладываются инженерные сети, а в трех других, которые построены раньше, идут отделочные работы, проводится свет», - рассказала спикер.

Социальный городок строится в рамках нацпроекта. На эти цели в 2021 году было выделено 166 миллионов рублей.

«Мы стараемся завершить строительство как можно скорее», - добавила Евстигнеева.

Ранее был объявлен аукцион на продолжение строительства соцгородка.