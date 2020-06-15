166 миллионов на строительство социального городка в Пскове не успели потратить

14:57, 15 июня 2020, ПАИ

Псковская область не успела реализовать средства, выделенные на продолжение строительства «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района. В связи с этим 166 миллионов рублей финансирования с 2020 года перенесли на 2021-2022 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на заседании по реализации нацпроектов 15 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Плохо, когда мы возвращаем средства, не успев реализовать», - выразил недовольство глава региона.

Социальный городок планировалось достроить к концу 2021 года.