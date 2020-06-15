0
16:02
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15:22
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15:12
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
14:52
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
14:35
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
14:08
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
13:28
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
Еще новости
Общество

166 миллионов на строительство социального городка в Пскове не успели потратить

Псковская область не успела реализовать средства, выделенные на продолжение строительства «Социального городка» в деревне Борисовичи Псковского района. В связи с этим 166 миллионов рублей финансирования с 2020 года перенесли на 2021-2022 года. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на заседании по реализации нацпроектов 15 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Плохо, когда мы возвращаем средства, не успев реализовать», - выразил недовольство глава региона.

Социальный городок планировалось достроить к концу 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
15 июня 2020
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребёнка – Ведерников
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
15 июня 2020
Наталья Юшко возглавила ОЭЗ «Моглино»
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
15 июня 2020
Губернатор Псковской области потребовал объяснительную по нацпроекту «Образование»
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
15 июня 2020
Арбитражный суд Псковской области отказал прокуратуре по иску о детсаде на Карла Маркса
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
15 июня 2020
Тала Нещадимова объяснила воронки на фото из Фишнёво перед ураганом
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
15 июня 2020
В Псковской области мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций
15 июня 2020
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций

Идет загрузка...