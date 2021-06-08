Плоская башня в Пскове открывается для посещения

00:12, 08 июня 2021, ПАИ

По сообщению Псковского музея-заповедника, открывается для просмотра посетителями Плоская башня Кремля.



В псковских первых летописях, Плоская башня была построена одновременно с Высокой башней в 1500 г. и упоминается как костер на устье Псковы: «Того же лета два костра поставиша, один над Великою рекою на Запсковьи, а другой на устье Пскове реки». Башня имела несколько названий – Плоская, Островерхая. Плоская башня к началу XX века находилась в руинированном состоянии, что зафиксировали фотографии того времени. Башня сохранилась только на 1/3 от своего первоначального объема, фасадная стена, обращенная к реке Великой, обрушена, два нижних яруса были завалены землей и щебнем. Полностью реставрация башни была завершена к 1960 году, но она не открывалась для посещения туристами. До настоящего времени на Плоской башне, как и на ряде других объектов Псковского Кремля, проводились реставрационные работы. Теперь там разместится Музей реставрации Псковского кремля. Основной темой экспозиций станет история реставрации крепостных стен, башен, культовых и гражданских построек Пскова, в первую очередь Кремля, и вклад в их сохранение исследователей и архитекторов-реставраторов Ю. П. Спегальского, В. П. Смирнова, М. И. Семенова, В. А. Лебедевой, Б. С. Скобельцина.