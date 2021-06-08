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Спорт

Лев Маврин выпустил книгу об истории российского воздухоплавания

Один из старейших пилотов тепловых аэростатов России Лев Маврин выпустил книгу об истории российского воздухоплавания. Об этом он сообщил в эфире проекта ПАИ-live 8 июня.

«Я три года собирал книгу о своём фестивале, которому 30 лет, отметил Лев Маврин. Там вся история российского воздухоплавания написана и представлена в фотографиях».

Планируется выпуск книги также и в электронном виде. Кроме того, в книге есть целый раздел, посвященный Великим Лукам.

«Раздел «Великие Луки» собран примерно лет за 15 или 20, добавил Маврин. Мы наш фестиваль впервые провели в 1990 году, а к приезду в Великие Луки мы уже шесть лет как плавали по всему белому свету».

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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