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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил социальных работников за самоотверженный труд и верность делу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона отметил, что социальный работник — это особая профессия, которая требует полной самоотдачи, душевных сил, милосердия, добра, сопереживания и участия.

«За прошедший год значимость работников социальной сферы оценила вся страна, когда все мы столкнулись с непростыми испытаниями, борясь с распространением коронавирусной инфекции», - добавил губернатор, заметив, что социальные работники оперативно включились в организацию и предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям Псковской области, а также находились на рабочих местах иногда круглосуточно, рядом со своими подопечными, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Михаил Ведерников поблагодарил социальных работников за самоотверженный труд, верность выбранному делу, способность помочь и поддержать тех, кто нуждается в помощи.

«От всей души желаю успехов в вашей работе, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям», - добавил глава региона.

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