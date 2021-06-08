421 человек скончался от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончался 421 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе выявили ещё два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в Псковской области выявили 38 136 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 32 766.
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