421 человек скончался от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

11:22, 08 июня 2021, ПАИ

В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончался 421 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе выявили ещё два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в Псковской области выявили 38 136 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 32 766.