Дарья Цилина возглавит псковский филиал «Почты России»

11:26, 08 июня 2021, ПАИ

Новым и. о. управляющего Управлением федеральной почтовой связи по Псковской области – филиалом АО «Почта России» станет Дарья Цилина. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Дарья Цилина родилась в 1983 году в Омске. Окончила Сахалинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала инженером внедрения системы менеджмента качества в аппарат управления Сахалинского филиала «Почты России», заместителем начальника отдела эксплуатации, руководителем EMS центра «Почты России» на Сахалине, заместителем директора Сахалинского филиала «Почты России». Последнее место работы – директор УФПС Республики Хакасия – филиал АО «Почта России».

Отметим, что сегодня планируется встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и нового руководителя псковского филиала «Почты России» Дарьи Цилиной.

Напомним, что ранее пост руководителя псковского филиала «Почты России» покинул Евгений Каратушин.