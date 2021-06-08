Александр Козловский поздравил соцработников с профессиональным праздником

11:31, 08 июня 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.

Александр Козловский отметил, что соцработники заботятся, оберегают и помогают тем, кто остро нуждается в этом. Также депутат отметил их трудовой подвиг во время пандемии.

«Несмотря на риски, соцработники перешли фактически в круглосуточный режим работы, - добавил Козловский. - Вместе с волонтёрами они оказывали помощь в доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости».

Также депутат заметил, что без социальных работников всем было бы сложнее.

«Благодарю вас за неравнодушие, смелость и верность выбранной профессии, - добавил Козловский. - Пусть рядом с вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди».

В заключение Александр Козловский пожелал социальным работникам здоровья и удачи во всех начинаниях.