Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу
Депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов и Григорий Стороненков прочитали стихи Деду Морозу из Великого Устюга, передаёт корреспондент Псковского агентства информации из сквера у Псковской гордумы.
Григорий Стороненков прочитал Деду Морозу отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» Николая Некрасова.
А Денис Иванов зачитал отрывок из песни «В лесу родилась ёлочка...».
Напомним, что Дед Мороз приехал в Псков 7 июня для того, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.
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