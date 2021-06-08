Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу

13:20, 08 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов и Григорий Стороненков прочитали стихи Деду Морозу из Великого Устюга, передаёт корреспондент Псковского агентства информации из сквера у Псковской гордумы.

Григорий Стороненков прочитал Деду Морозу отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» Николая Некрасова.

А Денис Иванов зачитал отрывок из песни «В лесу родилась ёлочка...».

Напомним, что Дед Мороз приехал в Псков 7 июня для того, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля.