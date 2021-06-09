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Общество

Учёные заявили об искусственном происхождении коронавируса

Pixabay.com

Редкий геном, найденный в коде COVID-19, доказывает, что вирус был произведён искусственным путём, сообщается в научно-исследовательской статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в The Wall Street Journal.

Появилась версия, согласно которой пандемия началась из-за утечки вируса из Уханьского института вирусологии. Президент США Джо Байден попросил учёных усиленно обратить внимание на эту проблему, в следствие чего Мюллер и Куэй провели исследования.

В составе COVID-19 нашли геном не присущий обычным коронавирусам.

«Самая убедительная причина гипотезы лабораторной утечки, теперь прочно обоснована наукой», – заявили доктор Куэй и профессор Мюллер.

Они также уточнили, что COVID-19 имеет генетический след, которого никогда не было у естественно-мутировавшего коронавируса.

Учёные приводят в пример естественные коронавирусы SARS и MERS, у которых последовательность генов не совпадает с кодом COVID-19 (SARS-CO-V2), который составляет – CGG-CGG.

«Комбинация CGG-CGG никогда не была естественной. Это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, называемый рекомбинацией, не распространяется на этот случай», – написали Куэй и Мюллер. 

Учёные задаются вопросом: «Если коронавирус мутировал, при переходе от животного к человеку, то почему он выбрал наименее предпочтительную (CGG-CGG) для себя генетическую форму, такую же, над которой работали исследователи в лаборатории?»

«Да, это могло бы произойти случайно, в результате мутации. Но верите ли вы в это? И наконец, тот факт, что коронавирус выбрал для себя неестественную комбинацию, также использованную для исследований в человеческой лаборатории», – заключили учёные.

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