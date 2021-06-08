Формирование нового состава Общественной палаты Псковской области вошло в ТОП событий за май 2021 года
Псковское агентство информации при помощи экспертов традиционно сформировало рейтинг политических и общественно-значимых событий за месяц. По итогам мая десятое место в ТОПе заняло формирование нового созыва Общественной палаты Псковской области.
Напомним, что в составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.
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Формирование нового состава Общественной палаты Псковской области вошло в ТОП событий за май 2021 года