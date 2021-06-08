Отчетно-партийный месячник. Главные события месяца глазами экспертов. Май 2021 года

16:28, 08 июня 2021, ПАИ

Событийный ряд мая, несмотря на продолжительные майские каникулы, оказался насыщенным. Традиционно в этом месяце с отчетом о работе выступал губернатор региона, главы муниципалитетов. Для многих тысяч семей в Псковской области май — последний месяц учебы, когда можно или вздохнуть с облегчением, потому что каникулы, или, напротив, собрать нервы в комок: у любимых чад начинается ЕГЭ. Нервы предельно напряжены и у многих псковских политиков: решалось, кто из них получит шанс продолжить политическую карьеру, а кто сойдет на обочину. Словом, определяющий месяц.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

Топ-5

5 место. Назначен новый руководитель комитета по образованию Псковской области

Май 2021 года стал для Александра Седунова последним месяцем работы в качестве председателя регионального комитета по образованию. Его место занял директор одной из московских школ Андрей Ермаков.

Грядущая отставка Седунова была секретом полишинеля, о ее возможности губернатор Михаил Ведерников упоминал еще в 2020 году на закрытой встрече с руководителями СМИ. Одной из основных претензий к работе Александра Седунова стал завал по нацпроекту в сфере образования. Из-за чего ряд объектов в Псковской области были сданы не в срок.

«Чем дальше, тем яснее становилось, что Александр Седунов, при всей своей коммуникабельности, интеллигентности и старании успевать, в какой-то момент успевать перестал, не справляясь с темпами и вопросами, которые напрямую к образовательным процессам отношение не имеют. Например, с той же стройкой», - считает один из экспертов ПАИ.

Нам как журналистам, конечно, жаль, что Александр Седунов ушел. Он оставался одним из немногих чиновников администрации региона, который был в контакте с медиа и не прятался за запросами.

Новый руководитель комитета Андрей Ермаков работает в должности меньше месяца. Давать оценку его работе, стилю управления, коммуникабельности мы пока не будем. Но будем надеяться, что новый главный по образованию окажется таким же мобильным и отзывчивым на вопросы СМИ, как, например, главный по ЖКХ Сергей Грахов.

4 место. Глава Пустошкинского района получила неуд за работу в 2020 году

Никогда не было и вот опять. Светлана Василькова, избранная всего полтора года назад от «Яблока» главой Пустошкинского района, вновь получила неудовлетворительную оценку своей работы. На этот раз по итогам 2020 года.

Депутаты районного Собрания, которые и поставили Васильковой неуд по итогам работы, кажется, уже махнули рукой на возможность наладить контакт с главой муниципалитета.

«Район катится под откос», «контактов с районными депутатами нет, с администрацией области нет» - такие мнения о работе Светланы Васильковой мы слышим на протяжении всей ее работы.

Впрочем, полное собрание претензий к главе — в открытом письме бывшего ее заместителя Андрея Иванова. Примечательно, что в свое время Василькова сама позвала Иванова на работу своим замом из другого района, чем вызвала в Пустошке непонимание: неужели местных кадров нет?

У нас к Светлане Васильковой тоже есть претензии. Она, пожалуй, единственная глава района в Псковской области, которая настолько боится прессы и не идет с ней на контакт.

«Василькову жаль. Она стала очередной жертвой деструктивного влияния Льва Шлосберга. Уж сколько было примеров тому, что как только за спиной человека, которому надо управлять, а не политикой заниматься, становится профессиональный политик и оратор Шлосберг, пиши пропало», - напоминает новейшую политическую историю один из экспертов ПАИ. Трудно не согласиться. Так это в свое время было с мэром Пскова Александром Прокофьевым, затем главой Печорского района Александром Роговым. Интересно, что в тех районах, где «Яблоко» уже порулило, избиратели на следующих выборах своей ошибки не повторяют. На собственной шкуре убеждаясь, насколько верна поговорка: языком п…. - не мешки ворочать».

3 место. Сбор средств на мемориал «Знамя Победы»

В Псковской области вспомнили опыт строительства «всем миром», бросив призыв о сборе средств на возведение мемориала «Рождение Знамени Победы», который должен появиться под Идрицей в Себежском районе. Территория готова, проект есть. Дело за малым — за деньгами.

Сбор средств таким образом в Псковской области — дело не новое. Так собирали деньги на строительство храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Пскове — и стараниями простых людей, меценатов храм теперь украшает город. Так собирали средства и строили еще во времена Псковской вечевой республики: многие храмы города появились именно так.

Нет сомнений, что деньги собрать удастся, что больший вклад внесут крупные меценаты — компании. Но вклад простого человека, будь то хоть сто рублей, в увековечивание места рождения Знамени Победы — знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над Рейхстагом, — не менее, а может, и более важен.

2 место. Предварительное голосование «Единой России»

В конце мая завершилась процедура предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Псковское областное Собрание и Госдуму. Праймериз определили, что на выборы в российский парламент единороссы от Псковской области выдвинут Александра Козловского, по партийным спискам — Александра Борисова. Де-юре, как и кандидатов в областное Собрание, предстоит еще закрепить региональной конференции партии, а затем и съезду, но факт остается фактом: «Единая Россия» первой из партий внятно назвала имена своих кандидатов.

Что еще более важно, единороссы в 2021 году отточили процедуру предварительного голосования. В этот раз любой избиратель на протяжении нескольких недель мог сделать свой выбор дистанционно, с помощью специально созданного портала. Это позволило «Единой России» в разы увеличить число участников праймериз, придав процедуре еще большую легитимность как в глазах избирателей, так и в глазах конкурентов из других партий.

По большому счету ничто не мешает ни КПРФ, ни «Справедливой России», ни «Яблоку» просто перенести технологию на свои «поляны». Но этого не происходит. И конечно, когда мы говорим, что им «ничто не мешает», мы немного лукавим. Внутри этих партий есть одно большое опасение. Заключается оно вот в чем. Если сделать голосование по определению кандидатов для всех, то есть не только для членов партии, но и для любых избирателей, то сторонники других партий возьмут да и массово проголосуют за того кандидата, например, на праймериз КПРФ, который в предвыборной борьбе будет выгоден наиболее им, а не коммунистам.

Как нам видится, это чистой воды внутрипартийная паранойя, примеров которой мы в рядах, оппозиционных «Единой России», наблюдаем немало.

Пока же именно единороссы задают тренды в предвыборной кампании, а их конкуренты пока не сделали что-то, чтобы если не изменить ситуацию, то хотя бы привлечь к себе внимание.

Хотя нет, снова лукавим. «Справедливая Россия» неожиданно заявила своим кандидатом директора «Псковжилстроя» Владислава Абрамова, а «Яблоко» прополоскали в грязной луже скандалом с навальнистами и Горожанко.

1 место. Отчет губернатора Михаила Ведерникова

На майской сессии Псковского областного Собрания глава региона Михаил Ведерников выступил с отчетом о деятельности своей администрации в 2020 году. Не будем в подробностях вспоминать детали его выступления. Куда интереснее, на наш взгляд, реакция заинтересованных сторон, прежде всего оппонентов действующей власти.

Вроде бы предвыборное время, губернатор выступает с отчетом — чем не повод для оппонентов напомнить о себе, перехватить информационную повестку. Примеры же есть. Помнится, в свое время лидер региональных справедливороссов устраивал яркие, хорошо поставленные перфомансы на подобных отчетах.

Однако ни острых вопросов, ни комментариев по итогам отчета Михаила Ведерникова не последовало. Никто даже толком и не попробовал оседлать конька, уцепившись зубами за одну из излюбленных тем оппозиции - размер госдолга Псковской области. Нет, только вялые попытки.

Инвестиции в регион как шли, так и идут. Сельское хозяйство объемы наращивает. Федеральные средства из ручейка превращаются в полноводную реку. Массированный дорожный ремонт стал обыденностью. Здравоохранение понемногу начинает походить на здравоохранение. Громких публичных конфликтов и противостояний в Псковской области нет. Как мы уже отмечали в одном из выпусков «Псковского телеграма», коронавирусный 2020-й не стал для Псковской области провальным. Как раз наоборот. Он был таким, что, сравнивая показатели по итогам уже 2021 года, как бы 2020-й не стал образцовым.

Топ-10