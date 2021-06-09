В кармане пилота Ил-2 поисковики обнаружили лейтенантские звёздочки

10:54, 09 июня 2021, ПАИ

В кармане одежды пилота штурмовика Ил-2, сбитого в 1944 году в Пыталовском районе, нашли отличительные знаки лейтенанта. Об этом сообщила главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева в эфире радио «Седьмое небо».

Как уже известно, на месте работ удалось найти кусок брони, фрагменты стекла, приборной панели, запасной парашют и штурвал. Также поисковики смогли достать капсулу, в которой находился сам пилот.

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Как сообщила Елена Иманаева, самой последней находкой является часть одежды пилота, в кармашке которой нашли лейтенантские звёздочки.

«Капсула с пилотом оказалось под двигателем. Это говорит о мощности, с которой самолёт летел и упал», - рассказала спикер.

Операция по поднятию из болота военного самолёта продолжается. По информации поисковиков, место его падения находится в 6 километрах от суши.