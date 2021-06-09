Экс-руководитель Псковской таможни временно возглавила администрацию Великих Лук

12:59, 09 июня 2021, ПАИ

Исполняющей обязанности главы администрации Великих Лук назначена Светлана Степанова. Такое решение приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе заседания сегодня, 9 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.



Светлана Степанова будет исполнять обязанности сити-менеджера до назначения на должность нового главы администрации в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности.

Отметим, что бывшая глава администрации Великих Лук Любовь Романова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню с 2014 года, в порядке перевода по службе с 19 февраля 2020 года её назначили начальником Ярославской таможни. После того как Ярославская таможня была присоединена к Владимирской таможне, Светлана Степанова не вошла в руководство новой структуры. В январе этого года она заняла пост заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам.