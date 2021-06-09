Жители Любятово могут пройти диспансеризацию в кабинете врача общей практики

13:33, 09 июня 2021, ПАИ

По предварительной записи жители микрорайона Любятово в Пскове могут пройти диспансеризацию в кабинете врача общей практики. Об этом рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ирина Кошкина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Накануне в учреждении открылся процедурный кабинет, посетить который можно с 13:30 до 16:30 часов. Выезд на дом медики осуществляют по специальному графику.

«Очереди на вакцинацию нет, - отметила Ирина Кошкина. - Пациентов часто берут прямо с приема».

По словам главного врача, врач общей практики имеет навыки отоларинголога, а также может расшифровать кардиограмму.

Ранее сообщалось, что в Любятово возобновил работу кабинет врача общей практики. С апреля 2020 года врачи оказывали помощь пациентам на дому. Учреждение закрыли из-за пандемии и сложности соблюдения социальной дистанции в небольшом помещении.