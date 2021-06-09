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Общество

Наталья Плявинская: Результаты форума «Мы помним» подтвердят важность коммуникации общественных организаций

Наталья Плявинская. Фото Арсения Тимашова

Руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 июня отметила, что результаты форума «Мы помним» подтвердят, насколько важна коммуникация общественных организаций.

«Мы должны создать такие условия, чтобы молодёжи хотелось реализоваться там, где они родились, помогал и помнил свою малую родину, даже если человек мигрирует», - заметила Плявинская.

Дмитрий Воронюк. Фото Арсения Тимашова

Первый секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк добавил, что патриотическое воспитание должно начинаться с дошкольного возраста или даже с молодой семьи.

Форум «Мы помним» проходит в Пскове с 9 по 11 июня на базе ГК «Раздолье». Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области. Ранее организаторы форума назвали главные задачи мероприятия.

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