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Культура

29 национальных коллективов вошли в программу «Мы – Россия»

29 национальных коллективов из разных регионов в этом году отобрало Министерство культуры РФ для участия в программе «Мы – Россия». Одним из них стал Уральский государственный академический русский народный хор. Об этом сообщила замдиректора концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народных искусств Надежда Старкова в эфире ПАИ-live.

«В 2020 году, когда большая часть коллективов оставалась дома, Уральский хор сделал масштабный гастрольный тур. Мы буквально за месяц посетили более 15 городов, в каждом из которых у нас был сольный концерт, аншлаги, полные залы. Здесь хочется сказать, что и этот гастрольный тур состоялся благодаря федеральной программе «Мы – Россия», – отметила Надежда Старкова.

Напомним, что Уральский русский народный хор из Екатеринбурга выступил в Доме офицеров Пскова 8 июня. Последний раз хор был в Пскове только в 80-х годах XX века

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