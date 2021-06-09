Основатель Уральского русского народного хора родился в Пскове

17:39, 09 июня 2021, ПАИ

Основатель Уральского государственного академического русского народного хора (Екатеринбург) Лев Христиансен родился в Пскове. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил художественный руководитель коллектива Николай Зайцев.

«Лев Христиансен тут [в Пскове. – ПАИ] родился, но детство провёл на Средней Волге, в Саратовской области. Потом его судьба привела на Урал. Но родился он здесь, и поэтому видите, как это важно: это такая нить связующая», – отметил Николай Зайцев.

По словам руководителя коллектива, Уральский русский народный хор в последний раз в Пскове был только в 80-х годах XX века. Увидеть выступление хора 8 июня этого года псковичи смогли благодаря уникальной программе «Мы – Россия», организованной Министерством культуры России и Росконцертом. Программа даёт возможность лучшим национальным коллективам побывать в разных точках России.