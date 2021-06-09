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Жителей Пскова приглашают на встречу «Борщевик, уходи!..»

Борщевик Сосновского вредное и опасное растение. Фото афиша пространства «Лофт»

Жителей Пскова и не только приглашает на встречу «Борщевик, уходи! или Как пскович Николай Петров борется с ядовитым сорняком». О предстоящей встрече ПАИ в креативном пространстве «Лофт»

Борщевик Сосновского — актуальная экологическая проблема современности, которая год за годом усугубляется. Борщевиком захвачено более миллиона гектаров земли в России и он продолжает распространяться. Однако благодаря неравнодушным гражданам, новым технологиям и координированной работе с администрациями у нас есть возможность переломить ситуацию и добиться последовательного, устойчивого и предсказуемого результата в уничтожении борщевика.

Пскович Николай Петров посетил 12 регионов страны и настроил интерактивную карту для отслеживания динамики роста борщевика в режиме онлайн. На встрече Николай расскажет о последних достижениях в борьбе с борщевиком и о том, как каждый из нас может помочь остановить его распространение на ещё чистые территории.

Встреча пройдёт в креативном пространстве «Лофт», 16 июня в 19:00.

Участие бесплатное, но необходима регистрация, количество мест ограничено. Просим вас уважать время спикера и других людей — регистрируйтесь, если точно сможете участвовать. Регистрация по ссылке.

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