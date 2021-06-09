Жителей Пскова приглашают на встречу «Борщевик, уходи!..»

21:02, 09 июня 2021, ПАИ

Жителей Пскова и не только приглашает на встречу «Борщевик, уходи! или Как пскович Николай Петров борется с ядовитым сорняком». О предстоящей встрече ПАИ в креативном пространстве «Лофт»



Борщевик Сосновского — актуальная экологическая проблема современности, которая год за годом усугубляется. Борщевиком захвачено более миллиона гектаров земли в России и он продолжает распространяться. Однако благодаря неравнодушным гражданам, новым технологиям и координированной работе с администрациями у нас есть возможность переломить ситуацию и добиться последовательного, устойчивого и предсказуемого результата в уничтожении борщевика.



Пскович Николай Петров посетил 12 регионов страны и настроил интерактивную карту для отслеживания динамики роста борщевика в режиме онлайн. На встрече Николай расскажет о последних достижениях в борьбе с борщевиком и о том, как каждый из нас может помочь остановить его распространение на ещё чистые территории.



Встреча пройдёт в креативном пространстве «Лофт», 16 июня в 19:00.



Участие бесплатное, но необходима регистрация, количество мест ограничено. Просим вас уважать время спикера и других людей — регистрируйтесь, если точно сможете участвовать. Регистрация по ссылке.