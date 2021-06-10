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Общество

Глава Пустошкинского района прокомментировала смену руководителя аптеки №60

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова на своей странице в Facebook прокомментировала смену руководителя ООО «Аптека № 60».

Она отметила, что одной из причин расторжения трудового контракта стала неэффективность использования муниципального имущества, повлёкшая недополучение районным бюджетом собственных доходов. Глава района добавила, что из открытого письма Татьяны Базылевич [бывший директор аптеки. - ПАИ] следует, что аптека № 60 и не должна приносить прибыль и что результаты её десятилетнего руководства организацией позволили не только обеспечивать жителей районного центра лекарствами, но сохранить здание аптеки.

«Пустошкинский район доверил Татьяне Базылевич руководство коммерческой организацией (ООО), созданной на базе муниципального имущества. Если бы прежний состав администрации района хотел сохранить имущество в муниципальной собственности и тем самым избежать создания организации, имеющей целью извлечение прибыли, приватизация не проводилась бы. Если бы администрация хотела получить в результате приватизации разовое поступление в бюджет района, то был бы выбран другой способ приватизации, например продажа на торгах», - добавила Светлана Василькова, добавив, что в результате приватизации в 2017 году аптеки район не получил стоимости имущества и возможности использовать его для решения вопросов местного значения.

«Выбор формы реорганизации МУП в ООО и сам правовой режим использования имущества означал одно — созданная коммерческая организация должна приносить прибыль в бюджет района», - подчеркнула глава района.

Светлана Василькова заметила, что увольнение Татьяны Базылевич состоялось по решению администрации района как органа, выполняющего функции собственника имущества Пустошкинского района. Оно не вызвано её противоправным поведением — в отличие от расторжения трудового договора с руководителем организации, совершившим виновные действия.

«Замена руководителя аптеки призвана повысить эффективность деятельности организации. Эти изменения назрели, они послужат защите прав и законных интересов собственника — Пустошкинского района, бюджета района, всех бюджетополучателей в районе», - добавила глава района.

Кроме того, Светлана Василькова уверена, что Татьяна Базылевич является квалифицированным специалистом в своей области и найдёт применение своим знаниям и навыкам.

«Мы нацелили нового руководителя на максимальную прозрачность работы аптеки и её подотчётность администрации района. Уверена, что это приведёт к изменению ситуации в лучшую сторону, и в этом смогут убедиться жители района», - добавила Василькова.

Ранее сотрудники пустошкинской аптеки № 60 обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой о помощи и попросили спасти предприятие от уничтожения районным руководством. Депутаты районного Собрания написали обращение прокурору Псковской области.

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