Наталья Горбачева избрана председателем Общественной палаты Псковской области
Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева избрана председателем Общественной палаты Псковской области пятого состава. Соответствующие решение было принято единогласно на первом заседании Общественной палаты 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Наталья Горбачева свою трудовую деятельность начала с 1977 года в должности учителя математики школы-интерната № 1 Пскова. Затем работала в Гуманитарном лицее (средняя школа № 15 Пскова) в той же должности до 2003 года. В том же году Наталья Горбачева стала заведующим отделом социально-трудовых отношений в Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, через год вступила в должность уже заведующего организационным отделом. В 2005 году стала заместителем председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, в 2013 году – председателем областной организации профсоюза работников образования и науки РФ.
Отметим, что на посту председателя Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева сменила Анатолия Мультаха.
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