Александр Мальцев: Сервис «Земля для стройки» поможет псковичам приобретать интересующие их земельные участки
Сервис «Земля для стройки» поможет жителям Псковской области приобретать интересующие их земельные участки. Об этом заявил специалист по недвижимости агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре Псковского агентства информации 10 июня.
«Это замечательно, что такие инновационные сервисы внедряются, – подчеркнул Александр Мальцев. – Я считаю, что в Псковской области необходимо внедрять больше таких сервисов. Ждём от Росреестра больше таких программ».
В рамках сервиса «Земля для стройки» граждане и предприниматели могут получить сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот. Как отмечают эксперты, сервис «Земля для стройки» успешно реализуется в Псковской области – с начала этого года жители подали уже 18 запросов для строительства частных домов.
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Александр Мальцев: Сервис «Земля для стройки» поможет псковичам приобретать интересующие их земельные участки
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