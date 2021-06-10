Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Мальцев: Сервис «Земля для стройки» поможет псковичам приобретать интересующие их земельные участки

Сервис «Земля для стройки» поможет жителям Псковской области приобретать интересующие их земельные участки. Об этом заявил специалист по недвижимости агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре Псковского агентства информации 10 июня.

«Это замечательно, что такие инновационные сервисы внедряются, – подчеркнул Александр Мальцев. – Я считаю, что в Псковской области необходимо внедрять больше таких сервисов. Ждём от Росреестра больше таких программ».

В рамках сервиса «Земля для стройки» граждане и предприниматели могут получить сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот. Как отмечают эксперты, сервис «Земля для стройки» успешно реализуется в Псковской области – с начала этого года жители подали уже 18 запросов для строительства частных домов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Представители отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области оказали помощь будущему приюту для собак
10 июня 2021

Прокат электросамокатов в Пскове намерены расширить
10 июня 2021

Подарки от Михаила Ведерникова получили дети-победители конкурса «Письмо солдату»

10 июня 2021

Александр Мальцев: Сервис «Земля для стройки» поможет псковичам приобретать интересующие их земельные участки
10 июня 2021

Какое количество ягод безвредно для организма

10 июня 2021

Марина Бочарникова: Процедура регистрации частных домов стала проще
10 июня 2021

«Светофор» на Рижском проспекте, 100ж предлагает псковичам товары для дома по доступным ценам
10 июня 2021

«Каникулы с Росгвардией» стартовали в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...