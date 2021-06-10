Александр Мальцев: Сервис «Земля для стройки» поможет псковичам приобретать интересующие их земельные участки

17:55, 10 июня 2021, ПАИ

Сервис «Земля для стройки» поможет жителям Псковской области приобретать интересующие их земельные участки. Об этом заявил специалист по недвижимости агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев в рамках круглого стола, посвященного вопросам индивидуального жилищного строительства, в медиацентре Псковского агентства информации 10 июня.

«Это замечательно, что такие инновационные сервисы внедряются, – подчеркнул Александр Мальцев. – Я считаю, что в Псковской области необходимо внедрять больше таких сервисов. Ждём от Росреестра больше таких программ».

В рамках сервиса «Земля для стройки» граждане и предприниматели могут получить сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот. Как отмечают эксперты, сервис «Земля для стройки» успешно реализуется в Псковской области – с начала этого года жители подали уже 18 запросов для строительства частных домов.