Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил начальные работы по возведению монумента «Зарождение Знамени Победы»

20:38, 10 июня 2021, ПАИ

Во врмя поездки в Себежский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил место, где возводят монумент «Зарождение Знамени Победы» . Памятник устанавливают рядом с трассой М-9 «Балтия. Уже возведено основание монумента, организованая автостоянка, облагорожена территория и организованая санитарная зона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников в целом положительно оценил качество установленных объектов, дал ряд рекомендаций подрядчику по организации места в едином стилевом исполнении. Так, например, губернатор обратил внимание, что памятник находится в историческом месте — рядом сохранились окопы времен Великой Отечественной войны. В связи с чем предложил учесть и эти объекты в единой композиции.

А ещё глава региона сказал, что площадка у федеральной трассы выбрана очень удачно — мемориал будет хорошо видно. «На подготовку, планирование и благоустройство территории направлено более 20 млн рублей. Подрядчик очень ответственно отнесся к своей работе, все выполнено качественно. Сейчас решается вопрос с видеонаблюдением, чтобы не было актов вандализма», — отметил Михаил Ведерников.

Планируется, что сам монумент будет стоить порядка 12 млн рублей. Для производства памятника выбрана медь, поскольку она наименее подвержена атмосферным явлениям.

«Зарождение Знамени Победы» — общенародный проект, напомнил Глава региона и сообщил, что на сегодняшний день Фондом Святой равноапостольной княгини Ольги продолжается сбор добровольных пожертвований, ведутся переговоры с возможными партнерами проекта.

Напомним, что в конкурсе проектов будущего монумента победила работа российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стретовича. Согласно эскизу памятник будет состоять из двух рядов пилонов разной высоты, представляющих динамичную художественную композицию, напоминающую полотнище знамени, вырастающее из земли.

По инициативе Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.



