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Общество

Об алгоритме подачи инициативного проекта рассказала глава Пскова

Глава Пскова Елена Полонская рассказала о том, какая возможность появляется у псковичей благодаря инициативному бюджетированию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Жители нашего города смогут выдвигать свои инициативы, активно участвовать в формировании проекта на плановый период и, безусловно, находить поддержку в самом бюджете города для их реализации», – отметила Елена Полонская.

Глава города акцентировала внимание на том, что жители уже с 16 лет могут принимать участие в инициативном бюджетировании и высказывать свои предложения. Обязательным условием на пути реализации проекта будет организация сбора граждан или подписей. Жители МКД или микрорайона должны обратиться к депутату с просьбой оказать содействие и сопровождение для участия в проекте. После этого заявка формируется совместно с депутатом по избирательному округу и подается в администрацию города. При формировании бюджета города предусматриваются денежные средства для осуществления проекта.

Елена Полонская отметила также и приоритетные направления реализации инициативного проектирования. К ним относятся: благоустройство общественных пространств, дворовых территорий, установка спортивных комплексов, реализация спортивных мероприятий на территории отдельных микрорайонов. Денежные средства можно направить не только на установку малых архитектурных форм или ремонт дворовой территории, но и на проведение массового, культурного, спортивного мероприятия.

«Сами жители выходят с инициативой и определяют, что для них первоочередно, собирают подписи, объявляют собрание граждан. Таким образом доказывают конкурсной комиссии, что их проект очень важен. Заявка с максимальным количеством баллов побеждает, и при планировании городского бюджета закладываются денежные средства», – заключила глава Пскова.

Напомним, ранее прошло заседание рабочей группы и комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике для внесения изменений и доработки документа инициативного бюджетирования. На внеочередной 52-й сессии Псковской городской Думы документ принят в окончательном чтении.

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