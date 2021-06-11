Условный срок получила жительница Опочецкого района за поджог дома знакомой

11:55, 11 июня 2021, ПАИ

Жительница Опочецкого района обвиняется в умышленном уничтожении имущества потерпевшей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Находясь в состоянии опьянения, обвиняемая подошла к дому потерпевшей и через незапертую входную дверь проникла на веранду, где подожгла занавеску. После чего, убедившись, что огонь разгорелся, подсудимая скрылась с места совершения преступления.

В результате огнём был уничтожен дом, что причинило потерпевшей материальный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

По приговору суда обвиняемую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, с возложением предусмотренных уголовным законом обязанностей.