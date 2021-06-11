Против клещей обработали более 381 га территорий в Псковской области

14:22, 11 июня 2021, ПАИ

В Псковской области против клещей обработали территории на площади 381,287 гектара, или 63,55% от плана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

На этой неделе в регионе провели обработку 102,134 га площадей. На территории лечебно-оздоровительных учреждений план по обработке был перевыполнен на 4,22 % и составил 198,025 га. Всего с начала сезона в регионе от укусов клещей пострадали более тысячи человек.