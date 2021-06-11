Появились подробности ДТП, при котором пострадал велосипедист в Великих Луках
Подробности ДТП с участием велосипедиста и иномарки сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».
Авария произошла 10 июня на пересечении улиц Гоголя и Дружбы в Великих Луках. По предварительной информаци, 33-летний мужчина на велосипеде, выезжая со второстепенной дороги, не уступил право проезда автомобилю «Додж», который двигался по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с данной автомашиной.
Водитель автомобиля «Додж» на момент аварии был трезв.
Велосипед был оборудован мотором малой мощности. В результате ДТП водитель персонального электрического средства получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение реанимации, сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
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