Появились подробности ДТП, при котором пострадал велосипедист в Великих Луках

16:36, 11 июня 2021, ПАИ

Подробности ДТП с участием велосипедиста и иномарки сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

Авария произошла 10 июня на пересечении улиц Гоголя и Дружбы в Великих Луках. По предварительной информаци, 33-летний мужчина на велосипеде, выезжая со второстепенной дороги, не уступил право проезда автомобилю «Додж», который двигался по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с данной автомашиной.

Водитель автомобиля «Додж» на момент аварии был трезв.

Велосипед был оборудован мотором малой мощности. В результате ДТП водитель персонального электрического средства получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение реанимации, сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.