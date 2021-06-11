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Общество

25 спортивных мячей и проектор подарил Михаил Ведерников школе №25 в Пскове

11 июня в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поздравляя школу № 25 с открытием нового стадиона, подарил образовательному учреждению 15 мячей для волейбола и по 5 — для баскетбола и футбола, а также мультимедийный проектор. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, властям региона удалось уже завершить строительство шести стадионов ко Дню защиты детей, один из них открылся сегодня. Михаил Ведерников вручил памятный ключ директору Псковского педагогического комплекса, депутату Псковской городской думы Любови Николаевой.

Она поблагодарила Михаила Ведерникова за предоставление комфортных условий, за «мини-стадион, который даст возможность одновременно заниматься несколькими видами спорта». Кроме того, слова благодарности Любовь Николаева выразила главе администрации Пскова Александру Братчикову за включение школы № 25 в проект «Газпром — детям».

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