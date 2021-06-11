Юрий Сорокин о новом стадионе школы №25: Именно из таких мест рождаются чемпионы

17:01, 11 июня 2021, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин прокомментировал Псковскому агентству информации открытие нового стадиона у школы № 25 в Пскове.

По его словам, такие площадки необходимы для города, «видно, что слова не расходятся с делом». «Пользоваться этими площадками будут не только школьники, но и жители близлежащих домов. Именно из таких мест рождаются чемпионы», - сказал Сорокин.

Он также добавил, что важно заниматься спортом с самого раннего детства, здоровый образ жизни, по его мнению, приносит пользу для всех поколений.