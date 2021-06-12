Прерванный матч Финляндия - Дания команды продолжат в субботу

21:31, 12 июня 2021, ПАИ

Матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии в Копенганене, прерванный из-за инцидента с датским игроком Кристианом Эриксеном, будет возобновлен в ближайшую субботу. Согласно сообщению пресс-службы УЕФА, игра возобновится в 21:30 мск, рассказал Интерфакс.

Отмечается, что команды доиграют оставшиеся пять минут первого тайма, после этого будет пятиминутный перерыв, следом за ним последует второй тайм.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма при счете 0:0. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля, а затем доставили в больницу. Его состояние стабильное.