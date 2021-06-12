Пыталовские поисковики установили личности лётчиков в сбитом в военные годы самолёте

22:46, 12 июня 2021, ПАИ

В Пыталовском районе продолжается работа по подъему самолёта из Кокшинского болота, сообщает редактор районной газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева. Она с самого начала присутствует на операциях подъёма самолёта.

Сегодня поисковикам удалось найти документы стрелка экипажа сбитого самолёта ИЛ-2. Как сообщил Геннадий Корольков, частично найдены и останки бойцов. Обнаружен парашют. От лётчика нашли две лейтенантские звёздочки. Так же поисковики смогли отыскать одну звезду майора, звездочку от пилотки и рваный в куски комбинезон.



"Зимин - стрелок, Чанкотадзе - пилот. Но по всем документам именно они вылетели вдвоём с военного аэродрома 17 июля 1944 года и обратно не вернулись", - сказала Елена Иманаева.

После доподлинной сверки документов поисковики начнут работу по поиску родных погибших лётчиков.



Ранее Псковское агентство информации сообщао, что удалось найти только подшлемник одного из лётчиков. Он был пробит осколками.