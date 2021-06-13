Кот Ахилл дал верное предсказание: Бельгия обыграла Россию на ЕВРО- 2020

00:04, 13 июня 2021, ПАИ

Сборная России начала путь к плей-офф чемпионата Европы матчем с самым сильным соперником группы и командой, которую ни разу не обыгрывала в своей истории. Игра Бельгия — Россия состоялась сегодня, 12 июня. Матч проходил в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена», встреча началась в 22:00 по московскому времени. Финальный свисток! Сборная России крупно проигрывает в своём стартовом матче Евро-2020. Бельгийцы показали свой класс, отправив три мяча в ворота соперника. Ромелу Лукаку отметился дублем, ещё один мяч — на счету Тома Мёнье.По итогу игры бельгийцы обыграли сборную России со счётом 3:0.



Кот Ахилл, о которм Псковское агентство информации писало ранее, оказался прав.

