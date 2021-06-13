Студенты московских вузов будут сдавать летнюю сессию дистанционно

10:20, 13 июня 2021, ПАИ

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удаленно. Такое решение руководители некоторых учебных заведений города приняли после объявления нерабочих дней, пишет РИА Новости.

Приказом ректора МГУ Виктора Садовничего сессия и итоговые аттестации студентов были переведены в дистанционный режим с 13 июня.

Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.

Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно.

Даты проведения ЕГЭ в Москве переносить не планируется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил дни с 15 по 20 июня нерабочими в связи с ростом количества заболевших коронавируом. Кроме того, вернули ограничения на работу кафе, баров и ресторанов после 23:00.

Также всем работодателям рекомендовали перевести как можно больше (но не менее 30%) сотрудников на удаленную работу, в особенности тех, кто не делал прививку.