Новый очаг коронавируса выявили на заводе «Микрон» в Великих Луках
В Великих Луках на заводе «Микрон» выявили новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Коронавирус выявлен у 12 сотрудников завода. По словам губернатора, всего в регионе на контроле Роспотребнадзора находится два очага COVID-19 - на заводе «Микрон» и в детском саду в Опочке.
В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заболели 38 368 человек, выздоровело 32 876, умерло 432.
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