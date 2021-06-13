Новый очаг коронавируса выявили на заводе «Микрон» в Великих Луках

11:09, 13 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках на заводе «Микрон» выявили новый очаг коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Коронавирус выявлен у 12 сотрудников завода. По словам губернатора, всего в регионе на контроле Роспотребнадзора находится два очага COVID-19 - на заводе «Микрон» и в детском саду в Опочке.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заболели 38 368 человек, выздоровело 32 876, умерло 432.