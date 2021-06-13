Губернатор показал ход благоустройства территории для установки мемориала «Знамя Победы» в Идрице

12:35, 13 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поделился фотографиями территории, на которой идёт подготовка к установке монумента «Зарождение Знамени Победы».

Глава региона отметил, что уже вырисовывается общая картина, как будет выглядеть это место.

Речь идёт о памятном знаке «Зарождение Знамени Победы», макет которого был выбран по итогам творческого конкурса, объявленного Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Монумент будет установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия». Высотой памятник будет с шестиэтажный дом.