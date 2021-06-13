Аэростат «Почты России» впервые поднялся в небо над Великими Луками

14:41, 13 июня 2021, ПАИ

В день торжественного открытия XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках аэростат «Почты России» впервые поднялся в небо.

Как сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки», был дан старт работы традиционной «баллонной почты». В этом году работа «баллонной почты» впервые осуществляется на корпоративном аэростате «Почты России». В небо поднялось свыше 300 отправлений жителей и гостей Великих Лук на высоту порядка 500 метров.

Почтовые отправления для отправки через «баллонную почту» будут приниматься на протяжении всего времени проведения встречи воздухоплавателей в Великих Луках и ежедневно передаваться пилоту.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.