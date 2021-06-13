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Стали известны результаты первого спортивного полета чемпионата России по воздухоплаванию

Стали известны результаты первого спортивного полета XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Как сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки» наибольшее количество очков (3596) набрал Сергей Чиненов из Московской области. Вторую строчку занял Олег Снетков из Тульской области. Замыкает тройку лидеров туляк Андрей Кульков (3251 очков).

Сегодня пилоты начали спортивную гонку в борьбе за звание чемпиона России. В рамках задания пилотам нужно будет зайти на четыре цели. Вечером при летных погодных условиях состоится второй спортивный полет.

Напомним, что Псковское агентство информации – официальный информационный партнёр XXVI чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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