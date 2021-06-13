В Порхове произошло возгорание сараев

22:09, 13 июня 2021, ПАИ

В Порхове загорелись сараи. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Дновец».

Пожар произошел 13 июня у дома №16 на улице Мебельной в Порхове. Зогорелись сараи. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, работаю две пожарные машины.

По словам очевидцев, в сараях часто проводят время подростки. В связи с этим, возможно неосторожное обращение с огнем.

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На месте происшествия работают пожарные.