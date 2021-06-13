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Общество

Эпидемиолог рассказала о признаках индийского варианта коронавируса

При индийском варианте COVID-19 больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70–80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2. При индийском варианте коронавируса появляются боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах и потеря слуха», — заявила Пшеничная.

У пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев, добавила специалист. По сообщениям зарубежных ученых, лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку.

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