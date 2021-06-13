В Управлении Роспотребнадзора рассказали, чем опасен белый хлеб летом

23:52, 13 июня 2021, ПАИ

Подвержен ли хлеб заболеваниям? Оказывается – да и проблема «нездоровья» хлебобулочных изделий особенно актуальна летом. Картофельная болезнь, вызываемая спорами картофельной и сенной палочек не погибают при выпечке хлеба, сообщается в Управления Роспотребнадзора РФ.

Максимально благоприятная среда для картофельной палочки – это изделия из пшеничной муки, то есть, обычный белый хлеб. Торты и пирожные, а также ржаной хлеб имеют стойкий иммунитет к этой бактерии. Также картофельная палочка не живет в сушках, сухарях и традиционных русских баранках.

В свою очередь, быстрое развитие картофельной болезни хлеба могут спровоцировать такие факторы как низкая кислотность продукта, повышенная влажность хлеба, высокая температура хранения и большая масса готовых хлебных изделий.

«Заболевший» хлеб определить несложно просто. Он имеет неприятный, затхлый запах. Мякиш превращается в вязкий кусок теста и со временем эти признаки только усиливаются. Специалисты ведомства рекомендуют включать в жару хлеб из муки грубого помола, сухари – сладкие и соленые, баранки, бублики и так далее. Не стоит хранить в одном месте черный и белый хлеб, это также влияет на рост картофельной болезни. В Управлении также отметили, что зараженный хлеб категорически запрещается использовать для изготовления котлет и начинок, как добавку в фарш, для приготовления сухарей и других блюд.