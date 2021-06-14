Транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки аэростата под Великими Луками

10:46, 14 июня 2021, ПАИ

Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка по факту жесткой посадки аэростата в Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

12 июня около 21:00 аэростат совершил жесткую посадку в деревне Рыжаково под Великими Луками.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, экскурсионный полёт аэростата совершён из Великих Лук. Жесткая посадка аэростата RA0554G произошла из-за погодных условий. На борту находились 7 человек, из них 2 получили травмы. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Погибших нет.

По факту произошедшего Великолукская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего выясняются, при наличии оснований прокуратурой будут приняты соответствующие меры.