Установлена предположительная причина пожара на улице Мебельной в Порхове

11:57, 14 июня 2021, ПАИ

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

13 июня около 21:45 произошло возгорание бесхозного строения на улице Мебельной, 16 в Порхове. Бесхозное строение выгорело изнутри на всей площади.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.