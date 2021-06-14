Установлена предположительная причина пожара на улице Мебельной в Порхове
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
13 июня около 21:45 произошло возгорание бесхозного строения на улице Мебельной, 16 в Порхове. Бесхозное строение выгорело изнутри на всей площади.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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