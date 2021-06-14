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Культура

Двойной юбилей актрисы Псковского драмтеатра Галины Шукшановой

Сцена из спектакля «Позвольте вам выйти вон!» Псковского драмтеатра. Фото пресс-службы театра

Сегодня актриса Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Галина Шукшанова празднует двойной юбилей - 70 лет со дня рождения и 45 лет сценической деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в самом театре.

Юбилейный день рождения 14 июня заслуженная артистка РФ, актриса Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Галина Шукшанова встретит на гастролях в Астрахани. Астраханские зрители увидят ее в роли матери городничего в спектакле «Ревизор».

Жизнь на сцене артистка начинала 45 лет назад с ролей юных девушек, хрупких, но неизменно стойких. Ее героини, только входившие в мир, заразительно хохотали, показывая ямочки на щеках, удивлялись и любопытствовали – открывали для себя и прелесть, и жестокость жизни в спектаклях 70-х–80-х годов «Беги, Беатриче, беги», «Доктор Штокман», «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки», «Сержант, мой выстрел первый», «Гамлет», «Маклена Граса», «Машенька» и других.

Позже к радостной детской открытости героинь Галины Шукшановой добавился трагический надлом. В светлом образе Вероники из «Вечно живых» Розова впервые прозвучала тема несостоявшейся женской судьбы, которую отняла война. В Искре из розовского «Гнезда глухаря» актриса показывала палитру чувств, спровоцированных вероломным предательством мужа, и через отчаяние приходила к душевному очищению. В роли Маши («Чайка» Чехова) вновь звучала тема женской обездоленности и невозможности счастья. Молитвой к Богу взывала ее Ирина («Три девушки в голубом» Петрушевской): «Господи! Дай же ты каждому, и не забудь про меня!» И этот пик трагического надлома актриса донесла до зрителя. Ее хромоножку Лауру («Стеклянный зверинец» Уильямса) с хрупким, оберегаемым от всех миром, где спрятаны боль и комплексы, забыть невозможно. В этой роли душа актрисы открылась нам в своем жертвенном горении. Подарок судьбы – роль озорной и неутомимой свахи в музыкальном спектакле «Проделки Ханумы», сыгранная ею легко и блистательно, на одном дыхании.

Ее исповедальные роли в постановках десятилетней давности до сих пор отзываются в сердце щемящей болью: не забыть интонацию ее Элизабет, когда она говорит о своем Чарльзе («Убийство Гонзаго» Йорданова), и ее Катю из спектакля «Валентинов день» Вырыпаева.

Артистке Галине Шукшановой подвластны все жанры: комедия, трагедия, веселый фарс, детская сказка и современная драма – она играет всё с блеском отточенного мастерства и с удовольствием.

В этом можно легко убедиться, посмотрев спектакли с ее участием: ей присуще комедийное озорство в роли матери невесты в спектакле «Позвольте вам выйти вон!», жизненная достоверность в роли соседки в спектакле

«Свидетельские показания», мягкость и добросердечие в образе сказочной бабушки в бэби-спектакле «Невероятные приключения голубя Петра», убедительны и целостны образы Прасковьи Ильиничны в спектакле «Село Степанчиково и его обитатели» и матери Городничего в спектакле «Ревизор».

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