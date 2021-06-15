Прощание с псковским тяжелоатлетом Львом Никифоровым состоится сегодня

12:30, 15 июня 2021, ПАИ

Сегодня, 15 июня, в деревне Красное Солнце Бежаницкого района состоится прощание с псковским тяжелоатлетом Львом Никифоровым. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь».

Ориентировочное время мероприятия — 13:00.

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР, основатель и первый президент Федерации ветеранов тяжелой атлетики России Лев Никифоров скончался 12 июня на 85-м году жизни. Последние годы Лев Никифоров тренировал детей в Бежаницах, готовил их к соревнованиям различного ранга. Имя Льва Никифорова включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы IWF-Masters Hall of Flame.