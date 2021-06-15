2 млн долларов требовали похитители за псковича-заложника

15:35, 15 июня 2021, ПАИ

За освобождение 28-летнего молодого человека, похищенного в Пскове, преступники требовали у родственников 2 миллиона долларов США. Об этом сообщил собственный источник Псковского агентства информации.

На мужчину напали вечером, 13 мая, в Пскове, его избили и силой усадили в машину. Неизвестные держали его в заложниках больше месяца, четырежды меняли место дислокации. Последнее место удержания заложника находилось в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области. Там его 11 июня в результате операции освободили оперативники УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из ГУР МВД России и петербургского спецназа.

По словам источника, сейчас правонарушители задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого в совершении преступления). В Пскове органы предварительного следствия псковского СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения человека. После освобождения заложника дело переквалифицировали в дело о похищении.