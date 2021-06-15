Тина Канделаки: Бузова была пьяной. Губерниева временно отстранили от эфиров

20:04, 15 июня 2021, ПАИ

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что хотя исполнительница Ольга Бузова и появилась в прямом эфире канала в состоянии опьянения, однако сочла непозволительными лексику и тон Губерниева по отношению к звездной гостье. От этом сообщил канал РЕН ТВ. По словам генерального продюсера, комментатора отстранили от эфиров, и он вернется к работе 18 июня.



Вчера Псковское агентство информации писало, что между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым случился конфликт в прямом эфире.