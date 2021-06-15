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Тина Канделаки: Бузова была пьяной. Губерниева временно отстранили от эфиров

Тина Канделаки сообщила, что Бузова во время конфликта была пьяной. Фото championat.ru

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что хотя исполнительница Ольга Бузова и появилась в прямом эфире канала в состоянии опьянения, однако сочла непозволительными лексику и тон Губерниева по отношению к звездной гостье. От этом сообщил канал РЕН ТВ. По словам генерального продюсера, комментатора отстранили от эфиров, и он вернется к работе 18 июня.

Вчера Псковское агентство информации писало, что между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым случился конфликт в прямом эфире.

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